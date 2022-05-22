تعرف على أسباب تراجع الطلب الصيني على النفط..



النفط النفط

شهد طلب الدول الآسيوية على النفط انخفاضاً طفيفاً خلال الربع الأول مـن عـام 2022 بلغ نحو 30 ألف برميل / يوم مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 28.8 مليون برميل يـوم، وهـو مسـتوى مرتفع بنحو 1.5 مليون برميل / يوم مقارنة بنظيره المسجل خلال العام الماضي وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية للربع الأول 2022.



وأشار التقرير الصادر عن منظمة "أوابك" إلى انخفاض الطلب الصيني، الذي يعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي الأسيوي وقاطرة التعافي في السوق المذكورة بنحو 870 ألف برميل / يـوم أو بنسبة 5.7 % مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 14.3 مليون برميل / يوم خلال الربع الأول من عام 2022 ، مرتفعاً بنحو 490 ألف برميل يوم على أساس سنوي .



ويعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى تأثر الطلب على الوقود الصناعي وأنـواع وقـود النقل الرئيسية سلبا بإجراءات الاحتواء الصارمة لأسـوء موجـة مـن فيروس كورونـا منـذ عامين ، تضمنت فرض عملية إغلاق لمدينة شنغهاي وبعض المدن الأخرى في نهاية شهر مارس 2022 ، بموجب سياسة Zero - Covid ، مما دفع مصافي تكرير النفط لخفض معدلات تشغيلها ، وأدى إلى تراجع النشاط الصناعي للمرة الأولى منذ خمسة أشهر .



في المقابل ، كان الطلب الصيني على النفط مدعوماً خلال شهري يناير وفبراير 2022 ، بالطلب القوي على المواد الأولية المستخدمة كلقيم في صناعة البتروكيماويات ، بمـا فـي ذلـك غـاز البترول المسال والنافتا ، فضلاً عن ارتفاع الطلب على نواتج التقطير الخفيفة عقب انتهاء عمليـات الصيانة في محطات نزع الهيدروجين من البروبان ، وزيادة الطلب على وقود التدفئـة للمنازل خـلال فصل الشتاء البارد ، وارتفاع الطلب على الديزل في ظل الإنفاق المرتفع على البنية التحتية.