أسعار الدواجن اليوم في السوق المحلية 23 مايو



اسعار الدواجن اسعار الدواجن

شهدت أسعار الفراخ البيضاء حالة من التذبذب ما بين الارتفاع والانخفاض في السوق المحلية اليوم الإثنين 23 مايو 2022 .



وقد سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة 30 جنيها للكيلو بينما تراوح السعر للمستهلك ما بين 32 إلى 38 جنيها حسب المنطقة.



كما سجل سعر الفراخ البلدية بالمزرعة 39 جنيها للكيلو، و تراوح سعر المستهلك 43 جنيه للكيلو .

قد يعجبك أيضا...

بينما تراوح سعر الفراخ الساسو 38 جنيها المزرعة و بلغ سعر الكيلو للمستهلك 44 جنيها .ومن جانبه قال الدكتور ثروت الزيني عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أن أسعار الدواجن البيضاء سجلت انخفاضا بسبب زيادة المعروض بالأسواق مع انخفاض القوة الشرائية للمواطنين .وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أن مصر تنتج نحو 1.6 مليار طائر سنويا وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 100% ولايوجد أي دجاج مستورد حاليًا بالأسواق لافتاً إلى أن صناعة الدواجن المحلية من الصناعات كثيفة العمالة حيث يعمل بها ما يقارب من 3 مليون عامل و يصل حجم الاستثمارات فيها لحوالي 100 مليار جنيه .وشدد الزيني على ضرورة تفعيل قانون 70 لسنة 2009 الخاص بحظر نقل و بيع وتداول الدواجن الحية بين المحافظات على أن يتم التطبيق مراحل فالمرحلة الأولى تشمل محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية و المرحلة الثانية تطبق على مدن المحافظات و المرحلة الأخيرة على مراكز المحافظات .كما طالب الدكتور ثروت الزيني بضرورة التوسع في زراعة محصولي الذرة الصفراء وفول الصويا لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والشحن والإعلاف نتيجة للأحداث العالمية خاصة وأن مصر تستورد حوالي 80% من الذرة وفول الصويا المستخدمة فى صناعة علف الدواجن والحيوانات من أوكرانيا والبرازيل وأمريكا والأرجنتين مما يعد مشكلة كبيرة تهدد كثيرا من صغار المربين بالاستمرار في الإنتاج .