البورصة تختتم اليوم بأرباح 3.7 مليار جنيه

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اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، على تباين كافة المؤشرات وارتفع رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 687.524 مليار جنيه.



وتراجع مؤشر "EGX 30" بنسبة 0.83%، ليغلق عند مستوى 10462 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "EGX 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 1841 نقطة، وصعد مؤشر "EGX 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 2771 نقطة.



وهبط مؤشر "EGX 50" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 1820 نقطة، وانخفض مؤشر "EGX 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 12871 نقطة، ونزل مؤشر "EGX 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 4222 نقطة.

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وتعرف البورصة أو سوق الأوراق المالية، على أنها سوق لكنها تختلف عن غيرها من الأسواق، فهي لا تعرض ولا تملك في معظم الأحوال البضائع والسلع، فالبضاعة أو السلعة التي يجري تداولها بها ليست أصولًا حقيقية بل أوراقًا مالية أو أصولًا مالية، وغالباً ما تكون هذه البضائع أسهم وسندات.البورصة سوق لها قواعد قانونية وفنية تحكم أدائها وتحكم كيفية اختيار ورقة مالية معينة وتوقيت التصرف فيها وقد يتعرض المستثمر غير الرشيد أو غير المؤهل لخسارة كبرى في حال قيامه بشراء أو بيع الأوراق المالية في البورصة لأنه استند في استنتاجاته في البيع أو الشراء على بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات.