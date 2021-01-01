أسئلة وإجابات رياضيات أولى ثانوي بجروبات الغش على تليجرام



جروبات الغش على تليجرام جروبات الغش على تليجرام



تشهد الآن جروبات الغش على تطبيق تليجرام تداولا لصور قيل انها تخص أسئلة وإجابات امتحان مادة الرياضيات الذي يؤديه طلاب الصف الأول الثانوي الآن داخل اللجان.



ومن جانبها تقوم الآن غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم بتتبع الصور المتداولة للتأكد من مدى صحتها و رصد مكان و هوية مصورها و ناشرها من خلال كاميرات المراقبة.



وتتابع الوزارة حالات الغش التي تتم عن طريق استخدام أجهزة المحمول وتصوير الامتحانات داخل اللجان سواء الورقية أو الإلكترونية.

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وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : نعلم الأماكن واللجان والأسماء وأرقام الجلوس لكل طالب حاول الغش، وسوف نطبق قانون الغش الجديد على كل من ثبت قيامه بهذا.وأوضح الوزير، أنه سوف يتم أيضا معاقبة المسؤولين في هذه اللجان التي حدثت فيها وقائع الغش ، لأنهم اخفقوا في عملهم او ساعدوا على هذا.وبدأ طلاب الصف الأول الثانوي منذ قليل، أداء الجزء الورقي في امتحان الرياضيات، في جميع لجان امتحانات الصف الأول الثانوي، المنعقدة في المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية.ويستمر طلاب الصف الأول الثانوي في أداء الجزء الورقي في امتحان الرياضيات لمدة ساعة ، من 8 صباحا حتى 9 صباحا .ويشمل الجزء الورقي في امتحانات الصف الأول الثانوي عددا من الأسئلة المقالية التي تمثل نسبتها 30% من اجمالي أسئلة الامتحان .كما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الجزء الالكتروني في امتحان الرياضيات لمدة ساعتان من 9:15 صباحا حتى 11:15 صباحا ، ويشمل الجزء الالكتروني في امتحانات الصف الأول الثانوي عددا من أسئلة الاختيار من متعدد التي تمثل نسبتها 70% من اجمالي أسئلة الامتحان.وتُعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ، بالمدارس المجهزة (رسمية أو خاصة) خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس الغير مجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة (رسمية أو خاصة) وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.وانطلقت امتحانات الصف الأول الثانوي يوم 11 مايو 2022 ، حيث امتحن الطلاب حتى الان في مواد اللغة العربية ، والكيمياء ، والجغرافيا ، واللغة الأجنبية الثانية ، والتاريخ ، و اللغة الأجنبية الأولى ، والفيزياء ، والفلسفة .وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ، يكون الجزء المقالي والالكتروني في أي مادة "امتحان واحد" .وحذر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من التخلف عن أداء الجزء المقالي، حيث قال: التخلف عن أداء الجزء المقالي في امتحان أي مادة في الصفين الأول والثاني الثانوي؛ يعتبر غيابا عن الامتحان، وسيعتبر الطالب راسبا في هذه المادة ، أي انه لابد للطالب ان يحرص على تأدية الجزأين.