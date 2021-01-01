تجنبيها فورًا .. 7 أخطاء تقعين فيها عند عمل الروتين اليومى للبشرة والشعر..

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عمل الروتين اليومي للعناية بالبشرة والشعر أمر مهم للكثير من الفتيات، من الضروري الانتباه جيدًا إلى كيفية تطبيق منتجاتنا على اجسامنا، خاصة وأننا ننفق الكثير من الاموال عليها سواء كانت منتجات عناية أو خامات لمنتجات طبيعية، لذا يستعرض اليوم السابع بعض الأخطاء إذا كنت تقومي بها فعليك التوقف عنها عند العناية بالشعر أو البشرة وفقاً لموقع "Yourbeauty" كما يلي:



لا تضعي زيت الشعر على الشعر الرطب

يعتبر وضع الزيت على شعر مبلل أمرًا محظورًا، الزيت والماء لا يختلطان، فإذا كان شعرك مبللًا أو رطبًا، سيمنع الزيت من اختراق جذع شعرك وسيستقر على الشعر إنه مثل وضع طلاء أظافر جديد على القديم، فبدلا من ذلك الخطأ عليكِ فرك بضع قطرات الزيت بين يديك وتمرير أصابعك بلطف خلال الشعر الجاف. تساعد هذه الطبقة الإضافية على حماية أطراف شعرك من التلوث والأوساخ والأشعة فوق البنفسجية مع إضافة لمعان.



لا تمشطي الشعر من فروة الرأس إلى الأطراف

تجنبي تمشيط شعرك بالبدء من فروة الرأس حتى الأطراف، حيث تعمل هذه التقنية على شد العقد، مما يؤدي إلى توتر وتلف الجزء الأوسط من شعرك، وزيادة احتمالية تقصف الأطراف، بدلًا من ذلك ابدأي بتمشيط أطراف شعرك أولًا، بمجرد فك تشابكه، ابدأي من منتصفه، ثم انتهي بالانتقال من فروة رأسك إلى نهايته.

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وضع السيروم على بشرتك بطريقة صحيحةفي حين أن السيروم مليئ بتركيزات عالية من المكونات النشطة التي يمكن أن تفعل المعجزات لبشرتك، فإن الطريقة التي تستخدميها يمكن أن تقلل من فوائدها، يمكن للفرك الشديد أن يسبب الاحتكاك وشد الجلد وهو ما يعتبره بعض الخبراء غير ضروري يحتاج السيروم إلى الامتصاص بسرعة للعناية بالبشرة، والرباط البسيط يكفي لمساعدتها على الاختراق، ولا تنسي وضع السيروم قبل استخدام المرطب وزيوت الوجه.رطبي مباشرة بعد الاستحمامأفضل وقت لترطيب بشرتك هو خلال ثلاث إلى خمس دقائق من الخروج من الحمام. حاولي تجفيف نفسك برفق بدلًا من الفرك، ثم قومي بدهن كل جسمك باللوشن، هذا يحبس أي ماء زائد على سطح بشرتك ويحبس الرطوبة في البشرة.استخدمي إسفنجة مكياج رطبةيجب استخدام إسفنجة مكياجك رطبة، ويجب عليك أيضًا تنظيفها قبل كل استخدام. والطريقة الأكثر فعالية لتنظيف الإسفنجة هي فركها بقطعة من الصابون أثناء وجودها تحت الصنبور، افعلي ذلك حتى يصبح الماء صافيًا واستمري في عصره لإزالة الرغوة زائدة من الإسفنجة.ضع الكريم الواقي من الشمس بما فيه الكفايةإذا كنت معتادة على الخروج في الشمس بشكل يومي، عليك اختيار واقٍ من الشمس مع عامل حماية عالٍ الأشعة فوق البنفسجية، استخدمي عامل حماية من الشمس بإصبعين على وجهك ورقبتك وصدرك.أخطاء الترطيبالمرطبات مليئة بالمكونات المغذية التي تغذي وترطب البشرة، بدلاً من فرك المرطب على بشرتك أو قلبه في حركة هبوطية، ضعي المرطب برفق في حركات دائرية تصاعدية، لا تفرطي في استخدام المنتج، قد يؤدي تطبيق الكثير من المنتج إلى تعطل الصيغة.