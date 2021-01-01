منها العطش المفرط..6 علامات تدل على إصابتك بمرض السكرى..

يعد مرض السكر من الأمراض المنتشرة في مصر، والتى تقع في المرتبة التاسعة عالميًا في أعداد المصابين بالسكر بنحو 9 ملايين مصاب، 90% منهم من النوع الثاني، كما يعد من أكثر الأمراض الشائعة حول العالم، وهناك علامات تدل على الإصابة بمرض السكري، وفقًا للأطباء، وفي هذا التقرير نتعرف على علامات تدل على إصابتك بمرض السكري، بحسب موقع "Eat this".
1 - العطش المفرط وكثرة التبول
إذا كنت مصابًا بمرض السكري، فقد يكون لديك عطش متزايد أو كثرة التبول المفرط وهذه شائعة جدًا ، وكل ذلك بسبب كليتيك حيث تعد الكلى هي الأعضاء التي تقوم بترشيح الجلوكوز وامتصاصه، و عندما تكون مصابًا بداء السكري ، يكون لديك جلوكوز زائد وتعمل المستويات العالية من الجلوكوز كمدر للبول مما يؤدي إلى زيادة التبول ويمكن أن يؤدي التبول الزائد هذا إلى العطش الشديد والجفاف إذا لم تستطع مواكبة تناول السوائل.
2 - الشعور دائمًا بالجوع
من الطبيعي أن تشعر بالجوع بعد تمرين طويل أو بعد تخطي وجبة الإفطار لكن مرض السكري قد يجعلك تشعر بالجوع من دون سبب على ما يبدو يوجد في الواقع مصطلح طبي للشعور الدائم بالجوع عندما تكون مصابًا بمرض السكري - يطلق عليه اسم polyphagia.
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