توضح الصحة طريقة انتشار «جدري القرود» بين الأشخاص

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صورة الخبر: جدري القرود
جدري القرود

أكدت وزارة الصحة والسكان أنها تتابع بشكل دقيق الوضع الوبائي على مستوى العالم لفيروس جدري القرود والأمراض الوبائية الأخرى.

وشددت وزارة الصحة على أنه لا توجد حتى الآن أي حالات إصابة أو مشتبه بإصابتها بفيروس جدري القرود في مصر.

وأوضحت الوزارة طرق انتشار مرض جدري القرود بين البشر حيث أكدت على انه لا ينتشر بسهولة، كما انه لا ينتشر عبر الهواء
، ولكنه ينتقل عن طريق مخالطة المصابين بالفيروس لفترات طويلة وبشكل وثيق.

ولفتت الوزارة إلى أنه من غير المرجح تحول جدري القرود الي جائحة عالمية مثل كوفيد 19.

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المصدر: بوابه اخبار اليوم

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