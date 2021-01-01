"بوابة الجحيم" تتوسع وتثير القلق في سيبيريا

حذر قرويون في روسيا من أن "بوابة الجحيم" لا تزال تتوسع في سيبيريا، فيما يعتقد البعض أنه "ممر إلى العالم السفلي"، وفق ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.
وقال المصدر إن سكان باتاغاي في ياقوتيا رصدوا "الانفتاح الهائل" للحفرة الغارقة في الأرض، واصفين إياها بـ"فم الجحيم" أو "بوابة الجحيم".
وتشير التقارير إلى أن الكتلة الغارقة في الأرض مستمرة في النمو والتوسع، وتؤثر على المناظر الطبيعية للمنطقة.
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