الأرصاد: تبدأ اليوم موجة حارة وتستمر للأسبوع المقبل

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موجة حارة


كشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية، عن وجود ارتفاع درجات الحرارة بداية من اليوم الإثنين حتى يوم السبت المقبل، حيث يسود طقس حار خلال ساعات النهار على محافظات شمال البلاد ومنطقة مصر الوسطي، في حين يسود طقس شديد الحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد الجوية فى بيان صادر عنها، عن تأثر البلاد بكتلة هوائية حارة قادمة من الصحراء الغربية للبلاد، يصاحبها رياح شمالية غربية، مثيرة للرمال والاتربة احيانا، وذلك على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، طوال الاسبوع الجاري، كما يسود طقس غائم جزئيا نتيجة وجود غطاء سحابي، وذلك على جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظات شمال وجنوب الصعيد، حيث يسود طقس مشمس مما يزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة حتى السبت المقبل
وكشفت الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة على جميع محافظات الجمهورية، حتى السبت المقبل، حيث تتراوح درجات الحرارة على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبري بين 32-35 درجة، فى حين تسجل على السواحل الشمالية للبلاد 27-29 درجة، وتتراوح الحرارة على السواحل الشرقية ووسط سيناء 28-29 درجة، وعلى محافظة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 35-37 درجة، في حين تسجل محافظات شمال الصعيد 32-37 درجة، وتسجل محافظات جنوب الصعيد 37-40 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم
جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 23 مايو 2022 في مصر على النحو التالي:

القاهرة 31-20

الاسكندرية 26-18

وادي النطرون 28-18
طنطا 30-19

شبين الكوم 31-20

دمنهور 28-19

بلطيم 26-18

مطروح 23-17

السلوم 28-17

سيوة 32-18

بورسعيد 26-18

دمياط 26-18

الزقازيق 31-20

المنصورة 30-19

الإسماعيلية 32- 18

السويس 31- 19

العريش 28 - 17

رفح 27-17

رأس سدر 32 -18

نخل 30-15

نويبع 32-21

طابا 25-20

كاترين 32- 14

الطور 31 - 23

شرم الشيخ 34 -25

الغردقة 32- 23

مرسى علم 32 -24

الفيوم 31 - 18

بني سويف 31 - 18

المنيا 32- 19

أسيوط 32 - 19

سوهاج 33- 20

قنا 34 - 22

الأقصر 35- 23

أسوان 36 - 23

إدفو 36- 22

أبو سمبل 35- 23

الوادي الجديد 35- 23

شلاتين 32 - 24

أبو رماد 32- 25

حلايب 31- 26

رأس حدربة 31- 26

المصدر: elwatannews

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