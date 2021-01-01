الأرصاد: تبدأ اليوم موجة حارة وتستمر للأسبوع المقبل



موجة حارة موجة حارة



كشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية، عن وجود ارتفاع درجات الحرارة بداية من اليوم الإثنين حتى يوم السبت المقبل، حيث يسود طقس حار خلال ساعات النهار على محافظات شمال البلاد ومنطقة مصر الوسطي، في حين يسود طقس شديد الحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد.



وأضافت الأرصاد الجوية فى بيان صادر عنها، عن تأثر البلاد بكتلة هوائية حارة قادمة من الصحراء الغربية للبلاد، يصاحبها رياح شمالية غربية، مثيرة للرمال والاتربة احيانا، وذلك على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، طوال الاسبوع الجاري، كما يسود طقس غائم جزئيا نتيجة وجود غطاء سحابي، وذلك على جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظات شمال وجنوب الصعيد، حيث يسود طقس مشمس مما يزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة.



درجات الحرارة حتى السبت المقبل

وكشفت الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة على جميع محافظات الجمهورية، حتى السبت المقبل، حيث تتراوح درجات الحرارة على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبري بين 32-35 درجة، فى حين تسجل على السواحل الشمالية للبلاد 27-29 درجة، وتتراوح الحرارة على السواحل الشرقية ووسط سيناء 28-29 درجة، وعلى محافظة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 35-37 درجة، في حين تسجل محافظات شمال الصعيد 32-37 درجة، وتسجل محافظات جنوب الصعيد 37-40 درجة مئوية.

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درجات الحرارة اليومجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 23 مايو 2022 في مصر على النحو التالي:القاهرة 31-20الاسكندرية 26-18وادي النطرون 28-18طنطا 30-19شبين الكوم 31-20دمنهور 28-19بلطيم 26-18مطروح 23-17السلوم 28-17سيوة 32-18بورسعيد 26-18دمياط 26-18الزقازيق 31-20المنصورة 30-19الإسماعيلية 32- 18السويس 31- 19العريش 28 - 17رفح 27-17رأس سدر 32 -18نخل 30-15نويبع 32-21طابا 25-20كاترين 32- 14الطور 31 - 23شرم الشيخ 34 -25الغردقة 32- 23مرسى علم 32 -24الفيوم 31 - 18بني سويف 31 - 18المنيا 32- 19أسيوط 32 - 19سوهاج 33- 20قنا 34 - 22الأقصر 35- 23أسوان 36 - 23إدفو 36- 22أبو سمبل 35- 23الوادي الجديد 35- 23شلاتين 32 - 24أبو رماد 32- 25حلايب 31- 26رأس حدربة 31- 26