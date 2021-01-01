الهيئة الوطنية للصحافة تكشف حقيقة ما جرى لصحفي الأهرام

كشفت الهيئة الوطنية للصحافة في مصر تفاصيل ملابسات واقعة العثور على جثة الصحفي بمؤسسة الأهرام عماد الفقي، ملقاة بجوار مبنى المؤسسة مفصولة الرأس.
وقالت الهيئة إنه جرى إجراء تحقيق حول الواقعة ومعرفة حقيقة ما تردد عن اضطهاد الفقي وحرمانه من الحوافز والمستحقات المالية.
وأكدت أنه بعد فحص جميع المستندات والأوراق الرسمية المعتمدة والواردة من مؤسسة الأهرام والخاصة بالصحفي وسماع أقوال المسؤولين، تبين أنه حصل على الحوافز السنوية كاملة دون أية خصومات على مدار السنوات الأربع الأخيرة، كان آخرها الحوافز التي حصل عليها في فبراير 2022.
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