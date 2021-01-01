آمنة نصير تتحدى مبروك عطية: النت وفيسبوك غير مذكورين في القرآن



آمنة نصير تتحدى مبروك آمنة نصير تتحدى مبروك



أثار الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، جدلا واسعا خلال الساعات الماضية، على خلفية تصريحاته التي قال خلالها إن النت وفيس بوك مذكوران في القرآن الكريم، في سورة النساء، مستشهدا بقول الله عز وجل: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ.



وفي هذا السياق، قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة والعميدة السابقة لكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر، ردا على الدكتور مبروك عطية، إن القول بإن فيس بوك والنت مذكورين في القرآن الكريم غير صحيح، لا سيما أن النت وفيس بوك من مستجدات العصر، ومن ثم لا داعٍ لإلحاق تلك الأمور بالإسلام.



آمنة نصير: القرآن الكريم لم يذكر النت وفيس بوك

وأوضحت أستاذة العقيدة والفلسفة، خلال حديثها لـ القاهرة 24، أن هذا التفسير فيه افتعال، كما أنه تفسير مغلوط وغير صحيح، مؤكدة أن القرآن الكريم لم يذكر النت وفيس بوك، معلقة: مفيش سيرة عنهما في القرآن الكريم.

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وتابعت آمنة نصير: آية: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، المقصود بها الإنسان وليس فيس بوك أو النت، هي الدليل على صحة رأيي، أما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ -أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ- إلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، فهنا المقصود الإنسان.وأردفت آمنة نصير: لو في برهان على هذا الكلام سأقبل، من قال ذلك لو جاءني ببرهان سأقبل، لكن لا أحب الافتعال.وكان الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، كشف أن الانترنت وموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مذكوران في القرآن الكريم، لافتًا إلى أن تلك المعلومة مفاجأة ويغفل عنها كثير من الجمهور.مبروك عطية: أقسم بالله موجودين في سورة النساءوقال مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، في مقطع فيديو له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: حد قالكم إن النت والفيس مذكورين في القرآن؟، أقسم بالله النت والفيس في الآية 83 في سورة النساء.وأضاف مبروك عطية: إحنا منعرفش في القرآن غير السحر والحسد، ديننا لازم يتفهم طالما عايزين الدنيا والآخرة.. ربنا بيقول وَإِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ.. نت ده ولا مش نت يا عشاق الإذاعة والنشر