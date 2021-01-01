بدأ تدريبات معلمي الصفوف الأولى عبر المنصة الإلكترونية

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، في عقد تدريبات المعلمين على المنصة الإلكترونية بعد إعلان استكمالها بداية من اليوم الأحد، لمعلمى الصف الثالث الابتدائي فى مادة اللغة العربية.
تدريبات معلمي الصفوف الأولى
وقالت الأكاديمية المهنية للمعلمين في إخطار لها، إنه سيتم عقد اليوم أيضًا التدريبات المهنية لمعلمي الصف الأول الابتدائي، فى مادة اللغة الإنجليزية من الساعة التاسعة إلى العاشرة مساء، مشددة على كل الإدارات التعليمية التابعة للمديرية بسرعة طباعة كشوف المعلمين المستهدفين للتدريبات الإلكترونية على المنصة السابق الإعلان عنها، وكذلك التدريبات المعلن عنها، وإجراء عمليات المتابعة الميدانية للمدارس للتأكيد على المعلمين المستهدفين من الحصول على كل التدريبات المعلن عنها على المنصة والحصول على الشهادات التى تفيد بذلك من خلال المنصة.
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