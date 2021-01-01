بدأ تدريبات معلمي الصفوف الأولى عبر المنصة الإلكترونية



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، في عقد تدريبات المعلمين على المنصة الإلكترونية بعد إعلان استكمالها بداية من اليوم الأحد، لمعلمى الصف الثالث الابتدائي فى مادة اللغة العربية.



تدريبات معلمي الصفوف الأولى





وقالت الأكاديمية المهنية للمعلمين في إخطار لها، إنه سيتم عقد اليوم أيضًا التدريبات المهنية لمعلمي الصف الأول الابتدائي، فى مادة اللغة الإنجليزية من الساعة التاسعة إلى العاشرة مساء، مشددة على كل الإدارات التعليمية التابعة للمديرية بسرعة طباعة كشوف المعلمين المستهدفين للتدريبات الإلكترونية على المنصة السابق الإعلان عنها، وكذلك التدريبات المعلن عنها، وإجراء عمليات المتابعة الميدانية للمدارس للتأكيد على المعلمين المستهدفين من الحصول على كل التدريبات المعلن عنها على المنصة والحصول على الشهادات التى تفيد بذلك من خلال المنصة.

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فيما أتاحت الوزارة التدريبات للمعلمين إلكترونيا للتيسير على المعلمين حضور التدريبات من مختلف محافظات الجمهورية.على صعيد آخر، أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بشأن تطبيق مبدأ المساواة بين المعلمين المعينين الذين يقومون بتدريس الحصة الإضافية والمعلمين المتعاقدين بالحصة.وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن القرار جاء بعد ورود موافقة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ويتضمن تقييم الحصة بـ20 جنيها بدلا من 3.80 جنيه، وذلك تحقيقًا لمبدأ المساواة بين المعلمين المعينين والمتعاقد معهم لسد العجز.