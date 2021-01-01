تعليم القاهرة: ضبط 6 حالات غش بالشهادة الإعدادية

رصدت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عددًا من حالات الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية على مدار يومين، حيث تم رصد 6 حالات للغش داخل اللجان، إضافة إلى معلم صور ورقة الامتحان باستخدام الجهاز المحمول ونشرها عبر صفحات التواصل الاجتماعي.
وذكرت المديرية في بيان لها، أنه تم اكتشاف 3 حالات غش أمس السبت، في إدارات البساتين ووسط القاهرة والنزهة التعليمية، إضافة إلى رصد 3 حالات غش من الطلاب بإدارات البساتين، ودار السلام، والوايلي، اليوم الأحد، جميعها باستخدام الموبايل.
وأكد محمد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار التحقيقات لتوقيع العقوبات على المشاركين في نشر الغش، حيث تم توجيه التعليمات قبل بدء الامتحانات بمنع حيازة المحمول باللجنة نهائيًا سواء للطالب أو الملاحظ.
وشددت المديرية على محاربة الغش في إطار سياسة الدولة التي تهدف إلى القضاء على كل الوسائل التي تساعد على الغش وكذا تغليظ العقوبات على من يروج أو يطبع أسئلة الامتحانات بأي وسيلة.
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