جامعة عين شمس تطلب من الطلاب المشاركة بمشروع محو الأمية

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أكد الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، أن مشكلة الأمية تعد من أهم المشاكل التي تواجه الدولة، وأن المشروع القومي لمحو الأمية، اتخذت فيه خطوات كبيرة خلال السنوات الماضية، من أجل القضاء عليها، من خلال قانون محو الأمية الذي نص على ضرورة مشاركة كافة مؤسسات الدولة خاصة الحكومية لمحاربتها، على اعتبار أن التعليم هو أساس المجتمع.



وأشار عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، إلى أن الجامعة من الجامعات العريقة التى لها بصمات مميزة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والجامعة بقيادتها قدمت كل سبل المساعدة والتعاون ، مؤكدا على أهمية قرار الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة بأن يكون لكل طالب دور فى محو الأمية ، ونحن نعمل سويا لإعلان مصر خالية من الأمية فى أقرب وقت ممكن.



وكشف قدرى عن دور كلية التجارة فى مشروع محو الأمية موضحا ان المشروع بدأ من خلال قرار لمجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، بأن تبدأ الجامعة تفعيل دورها فى محو الأمية خاصة من خلال الكليات ذات أعداد الطلاب الكبيرة كمرحلة اولى.

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وأوضح عميد كلية التجارة، أن الكلية بدأت بحملات توعية لدعم المشروع القومى بحضور عدد كبير من الطلاب حيث تم طرح المشروع والإجابة عن تساؤلات الطلاب وخطوات تنفيذ المشروع ويطبق على طلاب أى فرقة، موضحا أن طلاب الفرق المختلفة مشاركون فى الحملة حيث ان الطالب غير مطالب بمحو أمية الاربعة أشخاص خلال عام واحد ، مشيرا إلى حصول الطالب علي حافز مالى رمزى قدره 250جنيها عن كل أمى دون حد أقصى.وأضاف "قدري" أن كلية التجارة قامت بانشاء أول وحدة على مستوى جامعة عين شمس لدعم المشروع القومى لمحو الأمية، وتتولى الوحدة الجانب التنظيمى لتسهيل تفاعل وتواصل الطلاب مع الهيئة العامة لتعليم الكبار لمعرفة المستهدفين والمناهج الدراسية التى يتم تقديمها للدارسين ، وتدريب الطلاب على كيفية المساهمة فى محو الأمية.وأعلن عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، أن الجامعة قررت تقديم حافز مادى للطلاب من خلال دعم الهيئة العامة لتعليم الكبار ومركز تعليم الكبار بالجامعة والتعاون مع الكليات بجانب دعم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتسهيل وصول الطلاب للأشخاص المستهدفين بمحو الأمية.وأوضح أن جامعة عين شمس تهتم بذوى الاحتياجات الخاصة وذوى الهمم من أصحاب الإعاقة البصرية، السمعية، الذهنية من خلال إعداد برامج خاصة بهم تحت إشراف متخصصين من أساتذة الجامعات.وأثنى عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، على مجهودات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى والبحث العلمي وتحفيزهم لكل الجامعات المصرية للمشاركة في القضاء على وباء الامية، الذى يعد مشكلة مجتمعية خطيرة تحتاج تكاتف الجميع للقضاء عليها.