آداب القاهرة تحدد مواعيد امتحانات طلاب ذوي الهمم

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قال الدكتور شريف شاهين، عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للطلاب ذوى الهمم للعام الجامعى 2021-2022 .



وقال الدكتور شريف شاهين، إن امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب ذوى الهمم ، تعقد فى نفس مواعيد جدول امتحانات زملائهم وهو يوم الخميس الموافق 2 من يونيو القادم .



كما أكد الدكتور شريف شاهين ،أن امتحانات الفصل الدراسى الثانى تعقد حضوريا بالكلية خلال ساعة واحدة فقط ، طبقا للإجراءات الاحترازية المشددة .

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على الجانب الآخر، فازت طالبات قسم اللغة الصينية بكلية الآداب جامعة القاهرة، بالمركزين الأول والثالث في مسابقة جسر اللغة الصينية لطلاب الجامعات المصرية، والتي أُجريت خلال شهر مايو الجاري، بمشاركة 23 متسابقًا يمثلون 18 جامعة مصرية، ونظمها معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس وبإشراف السفارة الصينية بالقاهرة، حيث فازت بالمركز الأول في المسابقة الطالبتان آية مجدي، وآية إبراهيم، كما فازت الطالبة بهيرة عبد الله بالمركز الثالث.وهنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الطالبات الفائزات في مسابقة جسر اللغة الصينية، وذلك في إطار دعم الجامعة الكامل وتشجيعها للطلاب للمشاركة في مختلف المسابقات بعد إعدادهم بشكل متكامل في إطار استراتيجية الجامعة لبناء الإنسان.وأكد الدكتور محمد الخشت، على كفاءة طلاب الجامعة وتميزهم وقدرتهم على المشاركة الفعالة والمشرفة في المسابقات والملتقيات المحلية والدولية في مختلف المجالات سواء العلمية أو الثقافية أو الرياضية والفوز بمراكز متقدمة.