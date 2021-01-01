9 يونيو امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ تمريض القاهرة

أعلنت الدكتورة عبير سعد عميد كلية التمريض جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى دور يونيه للعام الجامعى 2021 - 2022 .
وقالت الدكتورة عبير سعد أن امتحانات الفصل الدراسى الثانى بكلية التمريض تبدأ يوم الخميس الموافق 9 من يونيه القادم ، مؤكده على أن الامتحانات حضوريا بالكلية .
على الجانب الأخر ، تنظم جامعة القاهرة قافلة تنموية شاملة إلى مدن حلايب وشلاتين وأبو رماد يوم 25 مايو الجاري لمدة 5 أيام، بالتنسيق مع أمانة مجلس الوزراء والأمانة العامة للقوات المسلحة ومحافظة البحر الأحمر ومجالس مدن حلايب وشلاتين وأبو رماد، ضمن المشاركة في مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري، وذلك في إطار استمرار الجامعة في تأدية دورها التنموي والخدمي تجاه المجتمع.
وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة لها دور حيوي وفعال في خدمة المجتمع، ولا يقتصر دورها على الخدمات التعليمية والبحثية فقط بل يتخطاه إلى نطاق أوسع والاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة في الجامعة بمختلف المجالات، بما يساهم في النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية والفكرية وتقديم الخدمات الطبية والبيطرية والزراعية والإرشادية والتوعوية للمواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، وتوفير خدمة طبية متميزة لغير القادرين.
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