آلسن عين شمس تصدر تعليمات الهامة لامتحانات الفصل الدراسي



آلسن عين شمس آلسن عين شمس



تستعد جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، لإنهاء كافة الترتيبات لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021 - 2022 بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، بالإضافة إلى تحديد المواعيد النهائية وإعلان جداول الامتحانات، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



أعلنت إدارة كلية الآلسن جامعة عين شمس أبرز التعليمات الهامة لأبنائها الطلاب حرصا منها على تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء الامتحانات وهي كالآتي:



-تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا أو تحليل PCR للسماح بالدخول للجامعة.

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-الحضور قبل موعد الامتحان بساعة علي الاقل لقياس درجة الحرارة.-لن يسمح بدخول اللجنة بعد مرور 15 دقيقة من بدء الوقت المحدد لموعد الامتحان.التوجة لمقر اللجنة فور الدخول لحرم الكلية والانتظار بها.-الالتزام بالارتداء السليم للكمامة الطبية منذ الدخول من بوابة الجامعة وطوال فترة الامتحان.-عدم التدخين داخل اللجان نهائيا.-استخدام الادوات الكتابية الشخصية وعدم تبادلها بين الطلاب.-الالتزام بالتباعد الاجتماعي.-الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية مع الحرص على استخدام المطهرات.-مراعاة احضار زجاجة المياة الخاصة بكل طالب.-مراعاة الانصراف من اللجان بنظام ودون تدافع أو تزاحم.-ممنوع التجمعات ويجب المغادرة فور الانتهاء من الامتحان.وأكدت الدكتورة سلوي رشاد عميد كلية الآلسن جامعة عين شمس، أن الجامعة وضعت خطة تستهدف منع انتشار فيروس كورونا داخل المؤسسات التعليمية من خلال الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة الجامعية.وأوضحت عميد كلية الآلسن، أنه سيتم التأكد من أن جميع الطلاب حاصلون على التطعيم الخاص بفيروس كورونا وتطبيق قرارات مجلس الوزراء وجامعة عين شمس بعدم السماح للطلاب بدخول الجامعة إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح.وأضافت "رشاد" أنه تم توجيه أعضاء هيئة التدريس بالتواجد داخل اللجان للإجابة عن كافة الاستفسارات، والتأكيد على العيادات الخاصة بالكلية بالتواجد طوال فترات أيام الامتحانات لمواجهة أي طوارئ طبية، بالإضافة إلى التنبيه على الملاحظين بالتعامل بحزم مع حالات الغش فى اللجان والتأكيد على الطلاب بأهمية عدم اصطحاب أجهزة التليفون المحمول داخل اللجان.