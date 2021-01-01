علامات تشير إلى ارتفاع الكوليسترول في الدم



ارتفاع الكوليسترول في الدم ارتفاع الكوليسترول في الدم



إذا تُركت مستويات الكوليسترول المرتفعة دون رادع، فقد تؤدي إلى نقص تروية الأطراف السفلية، وهو انخفاض حاد في تدفق الدم إلى الساقين، ومع ذلك فإن هذه الحالة تسبقها دائمًا إشارات إنذار من الجسم.



قال الدكتور رودني فويل ، طبيب القلب في عيادة هارلي ستريت: "يسمى كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة بـ الكوليسترول الضار لأن المستويات المرتفعة في الدم يمكن أن تسد الشرايين وتزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية".



تعتبر مستويات الكوليسترول المرتفعة مقدمة لمشاكل صحية خطيرة، وفقًا لخدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة.

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قال فويل لموقع inosmi، "إذا تركت مستويات الكوليسترول المرتفعة دون علاج، يمكن أن تؤدي إلى تصلب الشرايين بمرور الوقت".وتتكون هذه المادة الدهنية التي تسمى اللويحات على جدران الشرايين، مما قد يؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية ".يمكن أن تتحول عملية تكوين اللويحات وانسداد الأوعية الدموية في بعض الأحيان إلى "مشاكل خطيرة ومميتة في كثير من الأحيان"، بما في ذلك نقص تروية الأطراف السفلية الحرجة.يجب أن تلفت هذه الحالة "القاتلة" الانتباه إلى مشكلة كامنة، وهي ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.أعراض ارتفاع الكوليسترول-ألم حارق حاد في الساقين والقدمين ، يستمر حتى عند الراحة.-يصبح جلد الساقين شاحبًا وناعماً وجافًا.-تظهر الجروح والقروح على الساقين والقدمين ولا تلتئم.-حجم كتلة العضلات في الساقين يتناقص.-يصبح الجلد الموجود على أصابع القدم والساقين مخدرًا وباردًا ، ويحمر أولاً ثم يتحول إلى اللون الأسود ، ويظهر تورمًا ورائحة كريهة وألمًا حادًا (غرغرينا).