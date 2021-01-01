علي جمعة : هذا هو سبب نهي النبي عن أكل الضفادع

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ومفتي الجمهورية الأسبق، سبب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الضفادع.
علي جمعة: النبي نهى عن قتل الضفادع
وقال علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ومفتي الجمهورية الأسبق، ، إن النبي نهى عن قتل الضفادع؛ لأن نقيقها التسبيح، مضيفًا: قالوا كيف ستأكلها والنبي نهى عن قتلها.
وتابع علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ومفتي الجمهورية الأسبق: طالما قال لا تقترب منها؛ يبقى نقول حاضر ونحترم الضفدع، مردفا: لو إنها ميتة لا تؤكل أيضًا؛ لأنها ميتة ومينفعش تؤكل.
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