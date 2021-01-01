علي جمعة : هذا هو سبب نهي النبي عن أكل الضفادع

آخر الأخباراخبار المسلمين › علي جمعة : هذا هو سبب نهي النبي عن أكل الضفادع

صورة الخبر: الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق
الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق


كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ومفتي الجمهورية الأسبق، سبب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الضفادع.


علي جمعة: النبي نهى عن قتل الضفادع
وقال علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ومفتي الجمهورية الأسبق، ، إن النبي نهى عن قتل الضفادع؛ لأن نقيقها التسبيح، مضيفًا: قالوا كيف ستأكلها والنبي نهى عن قتلها.

وتابع علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ومفتي الجمهورية الأسبق: طالما قال لا تقترب منها؛ يبقى نقول حاضر ونحترم الضفدع، مردفا: لو إنها ميتة لا تؤكل أيضًا؛ لأنها ميتة ومينفعش تؤكل.

علي جمعة: يجب علي الآباء عدم التدخل في الحياة الزوجية لأبنائهم
على جانب آخر، ذكر الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، أنه من السلوكيات الخاطئة؛ تدخل الأهل في الحياة الزوجية لأبنائهم، مؤكدا أن هذا لا يجوز شرعا، كما أنه سبب من أسباب كثير من حالات الطلاق.

وأوضح علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ومفتي الجمهورية الأسبق، في لقاء تليفزيوني، أنه ينبغي على الآباء؛ معرفة أن أبنائهم قد خلقوا لزمن غير زمنهم، ولوقت غير وقتهم، وكذلك لعمارة الأرض بطريقة أخرى غير طريقتهم، مشيرًا إلى أنه يجب على الآباء ألا يتدخلوا في حياة الأبناء تدخلًا يسبب خراب البيوت، والفساد في الأرض.

المصدر: cairo24

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على علي جمعة : هذا هو سبب نهي النبي عن أكل الضفادع

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
3903

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager