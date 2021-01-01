بسبب جدري القرود .. بلجيكا أول دولة تفرض الحجر الصحي

أصبحت بلجيكا أول دولة تطبق الحجر الصحي الإجباري لمدة 21 يومًا ضد جدري القرود، حيث تؤكد 14 دولة تفشي المرض الفيروس بها ويحذر الأطباء من "ارتفاع كبير" في حالات الإصابة بالمملكة المتحدة.
ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، قالت السلطات الصحية البلجيكية إن أولئك الذين أصيبوا بالفيروس سيضطرون الآن إلى عزل أنفسهم لمدة ثلاثة أسابيع ، بعد تسجيل ثلاث حالات في البلاد.
يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه الأطباء من أن المملكة المتحدة تواجه زيادة "كبيرة" في الإصابات وأن استجابة الحكومة "حاسمة" في احتواء انتشاره.
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