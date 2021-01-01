تعرف على النتيجة تناول التفاح يوميا علي الجسم



تناول التفاح يوميا علي الجسم تناول التفاح يوميا علي الجسم



يعتبر التفاح من الفواكه الصحية التي لا غنى عنها في موسم الصيف، يحتوي على حوالي 85? من الماء، وهي فاكهة منخفضة السعرات الحرارية، وتحتوي الفاكهة التي تزن 150 جرامًا من 60 إلى 75 سعرًا حراريًا ولها تركيبة متوازنة ومتنوعة من الألياف.



فوائد تناول التفاح

يحتوي التفاح على العديد من الفيتامينات (A ، E ، B6 ، C ، وما إلى ذلك) ، فهو غني بفيتامين C بشكل خاص ، الذي يمنح الجلد مرونة وثباتًا ، ويقوي جهاز المناعة، ويحسن الدورة الدموية، ويقوي خلايا أنسجة العظام.



يحتوي التفاح أيضًا على معادن قيمة: البوتاسيوم الذي يساهم في تحسين وظائف القلب ، وتطبيع ضغط الدم، وحسن سير عمل الجهاز العصبي والعضلات، والفوسفور الذي يحافظ على التوازن الحمضي القاعدي في الدم، ويقوي العظام والأسنان؛ والسيلينيوم ، وهو مفيد للبشرة وجهاز المناعة، والمنجنيز الذي يساعد في محاربة الحساسية والربو والتوتر.

قد يعجبك أيضا...

كما يحتوي التفاح على الزنك الذي يضمن تكاثر خلايا الدم، والنحاس الذي يقوي جهاز المناعة وكذلك الكالسيوم والمغنيسيوم وحتى الحديد، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي التفاح أيضًا على نسبة عالية من الألياف.التفاح غني جدا بالبكتين، وهي ألياف طبيعية توجد في بعض النباتات. تشير الدراسات إلى أن استهلاك البكتين يساعد في خفض مستويات الكوليسترول. على وجه الخصوص، وجد أن تناول تفاحة واحدة في اليوم يقلل بشكل كبير من هذا المؤشر.