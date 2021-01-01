تعرف على النتيجة تناول التفاح يوميا علي الجسم

يعتبر التفاح من الفواكه الصحية التي لا غنى عنها في موسم الصيف، يحتوي على حوالي 85? من الماء، وهي فاكهة منخفضة السعرات الحرارية، وتحتوي الفاكهة التي تزن 150 جرامًا من 60 إلى 75 سعرًا حراريًا ولها تركيبة متوازنة ومتنوعة من الألياف.
فوائد تناول التفاح
يحتوي التفاح على العديد من الفيتامينات (A ، E ، B6 ، C ، وما إلى ذلك) ، فهو غني بفيتامين C بشكل خاص ، الذي يمنح الجلد مرونة وثباتًا ، ويقوي جهاز المناعة، ويحسن الدورة الدموية، ويقوي خلايا أنسجة العظام.
يحتوي التفاح أيضًا على معادن قيمة: البوتاسيوم الذي يساهم في تحسين وظائف القلب ، وتطبيع ضغط الدم، وحسن سير عمل الجهاز العصبي والعضلات، والفوسفور الذي يحافظ على التوازن الحمضي القاعدي في الدم، ويقوي العظام والأسنان؛ والسيلينيوم ، وهو مفيد للبشرة وجهاز المناعة، والمنجنيز الذي يساعد في محاربة الحساسية والربو والتوتر.
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