طريقة عمل دبابيس الدجاج بالسمسم زي المحلات



دبابيس الدجاج بالسمسم دبابيس الدجاج بالسمسم



تعد دبابيس الدجاج بالسمسم من الأكلات الشهية التى يحبها الأطفال فشكلها مميز ومذاقها غير تقليدي كما أنها ليست مرتفعة التكلفة.



نقدم لكم طريقة عمل دبابيس الدجاج بالسمسم بخطوات الشيف عماد الخشت مقدم برنامج طبخة ونص على قناة سي بي سي سفرة.



بطريقة مختلفة.. خطوات تحضير دبابيس الدجاج بالثوم

طريقة عمل دبابيس الدجاج المحشية للشيف محمد حامد

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مقادير دبابيس الدجاج بالسمسمدبابيس دجاجدبس رمانهريسةسمسمبطاطس مسلوقةزبدةلبنزنجبيلملحفلفل أسودطريقة عمل دبابيس الدجاج بالسمسمافتحى الدبابيس بالسكين بحيث تكون هناك شقوق خفيفة وضعي عليها خليط من دبس الرمان والهريسة والسمسم والزنجبيل وملح وفلفل أسود عليها وتبيلها بعض الوقتضعي دبابيس الدجاج فى كيس الفرن مع القليل من الزبدة أو الزيت واصنعي فتحة علوية به ثم ادخليها الفرن حتى النضجاهرسي البطاطس ثم ترفع على النار وأضيفي إليها اللبن والزبدة مع التقليب حتى نحصل على القوام المناسب وقدمي دبابيس الدجاج بالسمسم مع البطاطس البيوريه .