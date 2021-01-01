هيئة الأرصاد توضح موعد استقرار الطقس .. فيديو



موعد استقرار الطقس موعد استقرار الطقس



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تستمر درجات الحرارة في موجة الانخفاض، وأن يسود اليوم طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



أما ليلاً فيكون، مائلا للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، و يكون لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وتتوقع هيئة الأرصاد وجود فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، اليوم الأحد.

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وبالنسبة للرياح فمن المتوقع وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.لمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديو …