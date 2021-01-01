تفاصيل جديدة في واقعة ديليفرى المعادي .. فيديو



واقعة ديليفرى المعادي واقعة ديليفرى المعادي



تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظة مريبة لاحد عمال توصيل الطلبات للمنازل والذي يعمل لدى مطعم شهيرة حيث كشفت الكاميرات عن قيامة بتخدير العميل تمهيدا لسرقته .



كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر فيه عامل توصيل الطلبات (الديليفرى) بإحدى المطاعم الكائنة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة يقوم باختلاس النظر من خلف باب شقة على أحد عملاء المطعم عقب تسليمه الطلب ، وكذا الإشارة إلى قيام العامل بدس مخدر فى الوجبة بقصد السرقة .



ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.