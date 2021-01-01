تكشف تسريبات سعر هاتف سامسونج Galaxy A13 5G الأرخص في الأسواق الأوروبية

كشفت تسريبات سعر هاتف سامسونج Galaxy A13 5G في الأسواق الأوروبية، حيث كانت شركة سامسونج الكورية الجنوبية قد أطلقت الهاتف في الولايات المتحدة أواخر العام الماضي، إلا أن الهاتف لم يتم إطلاقه في الأسواق العالمية حتى الآن.
وبحسب موقع MySmartPrice فإنه من المتوقع خلال الأسابيع المقبلة أن يتم إطلاق هاتف سامسونج Galaxy A13 5G في الأسواق الهندية والأوروبية حيث يعتبر من أرخص الهواتف الذكية التى أطلقتها سامسونج في الفترة الماضية.
وسيتم إطلاق هاتف سامسونج Galaxy A13 5G بسعر 179 يورو أى ما يعادل حوالي 3 آلاف و 500 جنيه مصرى لنسخة 32/3 ، أما بالنسبة لنسخة 128/4 فسيصدر بسعر 209 يورو أى ما يعادل حوالي 4 آلاف جنيه مصرى.
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