نموذج جديد من هاتف iQOO Z5 في قاعدة بيانات TENAA

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صورة الخبر: iQOO Z5
iQOO Z5

تستعد علامة iQOO التجارية لإطلاق إصدار من هواتفها الذكية والذي رصد بالفعل في قاعدة بيانات TENAA، حيث تشير التوقعات إلى أن الهاتف هو نموذج جديد من iQOO Z5 الذي قدم في الصين خلال الفترة الماضية.

ظهر هاتف iQOO المرتقب في قاعدة TENAA بنموذج رقم V2188A، وقدرة بطارية 5880 mAh وهي أقرب لسعة 6000 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 44W.

من جانب أخر يأتي الهاتف بحجم شاشة 6.58 إنش، وأبعاد 163.87 في 75.33 في 9.21مم، بوزن 203 جرام.

ولقد انطلق الإصدار الخاص بالسوق الصيني من هاتف iQOO Z5 بقدرة بطارية 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 44W.

كما تميز الهاتف بشاشة IPS LCD بحجم 6.67 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، ويدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 778G 5G.

بينما تشير تسريبات TENAA إلى أن الإصدار الجديد يتميز بحجم 6.58 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، ويضم رقاقة معالج Dimensity 1300.

المصدر: بوابه المتميز

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