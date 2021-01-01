نموذج جديد من هاتف iQOO Z5 في قاعدة بيانات TENAA

تستعد علامة iQOO التجارية لإطلاق إصدار من هواتفها الذكية والذي رصد بالفعل في قاعدة بيانات TENAA، حيث تشير التوقعات إلى أن الهاتف هو نموذج جديد من iQOO Z5 الذي قدم في الصين خلال الفترة الماضية.
ظهر هاتف iQOO المرتقب في قاعدة TENAA بنموذج رقم V2188A، وقدرة بطارية 5880 mAh وهي أقرب لسعة 6000 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 44W.
من جانب أخر يأتي الهاتف بحجم شاشة 6.58 إنش، وأبعاد 163.87 في 75.33 في 9.21مم، بوزن 203 جرام.
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