ينطلق هاتف iQOO Neo6 في السوق الهندي بمعالج Snapdragon 870

تعقد iQOO الحدث القادم في السوق الهندي في 31 من مايو لإطلاق هاتف iQOO Neo6 في السوق الهندي، والذي يأتي بمعالج Snapdragon 870.
انطلق هاتف iQOO Neo6 في السوق الصيني خلال شهر أبريل برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 1، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق نموذج أخر من الهاتف، إلا أن الإصدار الخاص بالسوق الهندي يضم رقاقة كوالكوم المتوسطة Snapdragon 870.
لم توضح iQOO كافة تفاصيل مواصفات الإصدار الجديد من Neo6، إلا أن الشركة كشفت عن دعم الهاتف لرقاقة Snapdragon 870، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، كما تقدم الشركة الهاتف باثنان من الإختيارات في الألوان.
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