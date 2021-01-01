تسريبات تكشف عن Xiaomi 12 Ultra بتصميم بورش

كشفت أحدث التسريبات المصورة التي جاءت من إحدى الشركات المصنعة للحافظات عن هاتف شاومي المرتقب Xiaomi 12 Ultra بتصميم بورش.
تتوالى التسريبات التي تقدم تفاصيل أكثر حول تصميم هاتف شاومي المرتقب Xiaomi 12 Ultra، وتكشف أحدث التسريبات عن نموذج مستوحى من علامة “Porsche” التجارية، ولقد أوضحت التسريبات السابقة أن هذا الإصدار يأتي برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1.
وتوضح التسريبات المصورة التي جاءت من إحدى الشركات المصنعة للحافظات تصميم الهاتف بتفاصيل أكثر قبل إنطلاق الحدث الرسمي للشركة في شهر يونيو المقبل.
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