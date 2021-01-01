تسريبات تكشف عن Xiaomi 12 Ultra بتصميم بورش

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صورة الخبر: Xiaomi 12
Xiaomi 12

كشفت أحدث التسريبات المصورة التي جاءت من إحدى الشركات المصنعة للحافظات عن هاتف شاومي المرتقب Xiaomi 12 Ultra بتصميم بورش.

تتوالى التسريبات التي تقدم تفاصيل أكثر حول تصميم هاتف شاومي المرتقب Xiaomi 12 Ultra، وتكشف أحدث التسريبات عن نموذج مستوحى من علامة “Porsche” التجارية، ولقد أوضحت التسريبات السابقة أن هذا الإصدار يأتي برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1.

وتوضح التسريبات المصورة التي جاءت من إحدى الشركات المصنعة للحافظات تصميم الهاتف بتفاصيل أكثر قبل إنطلاق الحدث الرسمي للشركة في شهر يونيو المقبل.

أيضاً تؤكد الصور على الألوان المقدمة لهذا الإصدار مع الشريط الذي يتوسط الجهة الخلفية والذي يجمع بين ألوان الرمادي والأسود وهو تصميم مستوحى من Porsche، بينما تتوفر الحافظات بألوان الأسود والأخضر.

وتؤكد الصور على أن الهاتف يضم 7 من الفتحات في للكاميرة الخلفية مع فتحة للفلاش LED، ولقد أكدت التسريبات على أن الهاتف قد دخل في مرحلة الإنتاج الضخم بالفعل، لذا نترقب تأكيد شاومي على موعد الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل.

المصدر: بوابه المتميز

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