دراسة روسية: الهجمات الإلكترونية تستهدف 90% من تطبيقات الإنترنت..تنشر البرمجيات الخبيثة..



الهجمات الإلكترونية الهجمات الإلكترونية

كشفت دراسة سيبرانية روسية جديدة، أن أكثر من 90% من تطبيقات الإنترنت معرضة للهجمات الإلكترونية، وفقا لوسائل إعلام روسية وعالمية اليوم السبت .



ونبهت الدراسة إلى أنه أنه تم تسريب بيانات لأكثر من 91% من التطبيقات على شبكة الإنترنت، حيث تم الإعلان عن نتائج الدراسة خلال مؤتمر «بوزيتف هاك دايز» حول أمان الحاسبات والإنترنت، الذي يعقد كل عام في موسكو .



وقالت الدراسة :«كان لدى المحتالين إمكانية شن هجمات على مستخدمي 98% من تطبيقات الإنترنت قيد الدراسة، والكشف عن الوصول غير المصرح به وتسريب بيانات ما بين 84% و91% من التطبيقات».

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ولفتت الدراسة إلى «وجود تهديدات الوصول لمعلومات المستخدمين غير المصرح به في 84% من التطبيقات قيد الدراسة، فيما يمكن للقراصنة الإلكترونيين الوصول إلى محتويات وبرامج 72% من التطبيقات، والتي من المفترض أن تكون معلومات غير متاحة للجميع، مثل ملفات تعريف المستخدمين وأيضا إمكانية تغيير فترة التجربة المجانية للتطبيقات».وأشارت إلى أن مثل هذه الهجمات قد تؤدي إلى انتشار البرمجيات الخبيثة أو سرقة البيانات باستخدام أساليب هندسية، واكتشاف نقاط ضعف عالية المخاطر في التطبيقات الإلكترونية للقطاع الصناعي.كما أكدت الدراسة إلى أن ما يقرب من نصف تطبيقات قطاع تكنولوجيا المعلومات تتمتع بمستوى منخفض من الحماية.وشكلت تطبيقات الإنترنت ذات الثغرات الأمنية عالية الخطورة 66% من عدد التطبيقات خلال عام 2020، و62% خلال عام 2021، وفقا للدراسة .