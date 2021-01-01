تطور الصين مركبات فضائية جديدة لترسلها إلى محطتها المدارية

أعلنت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء أنها تعمل على تطوير مركبات جديدة لترسلها إلى المحطة المدارية الوطنية.
وتبعا لصحيفة China Daily فإن "الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء تعمل حاليا على تطوير مركبة Tianzhou-6 والتي ستكون أكبر بكثير من مركبات Tianzhou السابقة، ومصممة لتعمل لفترات أطول".
وحول الموضوع قال باي مينشينغ، كبير المصممين في مشروع مركبات Tianzhou الصينية: "مركبات Tianzhou الثالثة والرابعة والخامسة تم تطويرها وفق مواصفات معينة، أما مركبات Tianzhou القادمة فستحصل على مواصفات محسنة، انتهينا من وضع مخططات تصميم مركبة Tianzhou-6، وبدأ المهندسون بتجميع الذراع الآلية التابعة لهذه المركبة.. المركبات الجديدة التي نطورها حاليا ليست أكبر فحسب، بل وقادرة على العمل في مدارات الأرض لمدة عامين".
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