تطور الصين مركبات فضائية جديدة لترسلها إلى محطتها المدارية

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء أنها تعمل على تطوير مركبات جديدة لترسلها إلى المحطة المدارية الوطنية.

وتبعا لصحيفة China Daily فإن "الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء تعمل حاليا على تطوير مركبة Tianzhou-6 والتي ستكون أكبر بكثير من مركبات Tianzhou السابقة، ومصممة لتعمل لفترات أطول".

وحول الموضوع قال باي مينشينغ، كبير المصممين في مشروع مركبات Tianzhou الصينية: "مركبات Tianzhou الثالثة والرابعة والخامسة تم تطويرها وفق مواصفات معينة، أما مركبات Tianzhou القادمة فستحصل على مواصفات محسنة، انتهينا من وضع مخططات تصميم مركبة Tianzhou-6، وبدأ المهندسون بتجميع الذراع الآلية التابعة لهذه المركبة.. المركبات الجديدة التي نطورها حاليا ليست أكبر فحسب، بل وقادرة على العمل في مدارات الأرض لمدة عامين".

وأشار مينشينغ إلى "أن الخبراء في الصين يعملون على تطوير مركبات شحن فضائية قابلة لإعادة الاستخدام أكثر من مرة، وهذه المركبات لن تحترق في الغلاف الجوي للأرض بعد انتهاء مهمتها مع المحطة، بل ستعود إلى الأرض حاملة معها عينات من الغلاف الجوي لكوكبنا لتتم دراستها من قبل العلماء".

وكانت وسائل إعلام صينية قد أشارت إلى أن المحطة المدارية الوطنية التي طورتها بلادها من المفترض أن تعمل لمدة 10 سنوات في الفضاء، وعلى مدارات تبعد ما بين 340 و450 كلم عن الأرض، وصممت ليعمل على متنها 3 رواد (أو 6 رواد لفترة قصيرة في مرحلة استبدال طواقم الرواد)، ستستخدم هذه المحطة أيضا للمشاريع الفضائية الدولية.

المصدر: روسيا اليوم

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