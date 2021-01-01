الأحدب يقترن بسيد الخواتم ..فجر الأحد..

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يرصد بسماء الوطن العربي خلال الساعات قبل شروق الشمس صباح يوم الأحد 22 مايو 2022 اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب زحل حيث سيفصل بينهما حوالي 4 درجات بالافق الجنوبي الشرقي أمام كوكبة الجدي على قبة السماء.

يظهر كوكب زحل للعين المجردة كنقطة ضوئية ذهبية وعند رصده باستخدام تلسكوب يمكن بسهولة رؤية نظام حلقاته والتي تميل حاليًا بحوالي 13 درجة نحو خط رؤيتنا، وقد يكون المع قمر لزحل ، تيتان ، مرئيًا أيضًا من خلال التلسكوب.

ووفقًا لجمعية الفلكيه بجده ، اضافة لذلك يرصد إلى يسار زحل (شرقًا) المريخ يليه، المشتري، ثم الزهرة وسيمر القمر قرب هذه الكواكب خلال هذا الأسبوع، نظرًا لأن المسافة الظاهرية بين القمر وزحل كبيرة نسبيًا فلن يظهرا سويا في مجال رؤية التلسكوب.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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