أول خريطة مفصلة لطبقة الأرض «الغامضة»

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أنشأ فريق من جامعة كامبريدج، أول خريطة مفصلة على الإطلاق للطبقة الغامضة من الصخور التي تشكل الحدود بين لب الأرض و«العباءة» وهي طبقة سميكة من الصخور الصلبة، تكون ساخنة بدرجة كافية لتمرير التيارات الحرارية ببطء إلى السطح.



وتعد هذه الخطوة قفزة علمية، يمكن أن تعطينا لمحة نادرة عما يكمن في أعماق سطح الأرض، وربما حتى الإجابة عن سبب تسبب بعض المناطق، مثل الصخور الموجودة في أعماق جزر هاواي، في جعل موجات الزلزال "بطيئة الزحف. "



وقال تشي لي، الطالب في قسم علوم الأرض في كامبريدج والمؤلف الرئيسي لورقة بحثية جديدة نُشرت في مجلة Nature Communications هذا الأسبوع ، في بيان: "من بين جميع الميزات الداخلية العميقة للأرض ، هذه هي الأكثر روعة وتعقيدًا".

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وأضاف لي: "لقد حصلنا الآن على أول دليل قوي لإظهار هيكلهم الداخلي - إنه معلم حقيقي في علم الزلازل في أعماق الأرض".وعادة ، يدرس الباحثون التضاريس الداخلية للأرض باستخدام الموجات الزلزالية من الزلازل، لكن هذه الإشارات يمكن أن تصبح فوضوية بسرعة، ويصعب تفسيرها.والآن، بفضل النمذجة الحاسوبية المتطورة، تمكن «لي» وزملاؤه من الكشف عن هياكل بمقياس كيلومتر على الحدود بين لب كوكبنا ووشاحه.ووجد الفريق، أن سرعة الموجات الزلزالية تباطأت بنسبة 40 في المائة أثناء مرورها أسفل هاواي، مما يدعم النظريات القائلة بأن المنطقة غنية بالحديد أكثر من المناطق المحيطة بها، مما يجعلها أكثر كثافة وبطًأ.وقال رئيس المشروع سان كوتار، عالم الزلازل في جامعة كامبريدج لعلوم الأرض، في البيان: "من المحتمل أن تكون هذه المادة الغنية بالحديد من بقايا صخور قديمة من تاريخ الأرض المبكر، أو أن الحديد قد يتسرب من اللب بطريقة غير معروفة".ويمكن أن تساعد هذه المناطق الغنية بالحديد أيضًا في تفسير كل النشاط البركاني الذي يحدث على السطح في مناطق مثل جزر هاواي.وباختصار بحسب وصف الفريق العلمي، فإن باطن كوكبنا مليء بالمفاجآت، ومتغير أكثر بكثير مما كنا نظن، معربًا الفريق عن تطلعه إلى الحصول على نظرة عالية الدقة على جيوب صخرية أخرى في اللب، والكشف عن أدلة جديدة حول تطور كوكبنا.