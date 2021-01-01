مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية: صاروخ "أنغارا" لن يطلق مجسمات للأقمار الصناعية

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية، دميتري روغوزين، أن مؤسسته توقف إطلاق مجسمات ثقيلة تحاكي الأقمار الصناعية بمختلف أنواعها.

جاء ذلك على لسانه في خطاب ألقاه في ماراثون" الآفاق الجديدة" الذي نظّمته جمعية "المعرفة" التنويرية الروسية.

أوضح أن صواريخ "أنغارا" قد احتلت مواقعها في المطارات الفضائية وسيتم إطلاقها بقدر ما تكون الأقمار الصناعية جاهزة.

يذكر "أن "أنغارا" هي أسرة من الصواريخ الروسية الواعدة التي تنتجها شركة "بوليوت" في غرب سيبيريا. وتضم الأسرة كلا من صواريخ "أنغارا" الخفيف و"أنغارا" المتوسط و"أنغارا" الثقيل و"أنغارا" فائق الثقل.

وسبق لـ"روسكوسموس" أن أطلقت صواريخ "أنغارا" الثقيلة أعوام 2014، 2020، 2021 . وأطلق آخر نموذج لصاروخ "أنغارا" الثقيل في 29 أبريل عام 2022.

وأفادت وسائل الإعلام الأسبوع الجاري أن قمرا صناعيا أو مجسما للقمر الصناعي أطلقه صاروخ أنغارا" الروسي من مطار "بليسيتسك" الفضائي العسكري خرج عن مدار الأرض واحترق في الطبقات العليا لغلاف الأرض الجوي.

المصدر: روسيا اليوم

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