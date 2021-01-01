تعرف عليه..تطبيق يساعدك على تجاوز الإعلانات المملة عبر يوتيوب..

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سيبرز يوتيوب الأجزاء "الأكثر تكرارًا" من مقاطع الفيديو في مشغل الويب وتطبيقات المحمول، كانت الميزة متاحة سابقًا كتجربة لمشتركي YouTube Premium ولكن يتم إطلاقها لجميع المستخدمين حاليا.



وستتمكن من تحديد الأجزاء الأكثر شيوعًا في الفيديو من خلال رسم بياني يظهر خلف شريط التقدم.



ويقول يوتيوب: "إذا كان الرسم البياني مرتفعًا، فهذا الجزء من الفيديو قد تمت إعادة تشغيله كثيرًا. يمكنك استخدام الرسم البياني للعثور بسرعة على تلك اللحظات ومشاهدتها ".

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ومن المثير للاهتمام التفكير في الكيفية التي قد يؤدي بها ذلك إلى تشتيت انتباه المشاهدين - أو توجيه عمل المبدعين، وإعطائهم إشارة أخرى لتحديد ما يريد المشاهدون رؤيته بالضبط (أحد جوانب النظام الأساسي الذي يقول بعض مستخدمي YouTube إنه يخلق أشياء غير مرغوب فيها الضغط) حسبما نقل موقع The verege.وتعلن الشركة عن الميزة كجزء من حزمة من التحديثات - بعضها جديد، وبعضها ليس كذلك - والتي تعمل بشكل أساسي على لصق مقاطع الفيديو الأطول إلى أجزاء أكثر قابلية للإدارة ويمكن الوصول إليها. يتضمن ذلك طريقة جديدة لتكرار أجزاء من مقاطع الفيديو التي تم إطلاقها العام الماضي ولكن لم يتم الإعلان عنها رسميًا (المزيد حول ذلك هنا)، والاختبار القادم لمشتركي Premium الذي سيسمح للمستخدمين "بالسعي إلى اللحظة المحددة في مقطع فيديو تريد المشاهدة "(على الرغم من أن YouTube لا يقدم المزيد من التفاصيل حول كيفية عمل ذلك في الوقت الحالي).وتعمل هذه العناصر جنبًا إلى جنب مع ميزة "الفصول" في يوتيوب، والتي تتيح أيضًا لمنشئي المحتوى تقسيم مقاطع الفيديو إلى أجزاء.