براءة اختراع جديدة تسعى أبل لإزالة ”الأزرار المادية” من أجهزتها

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يبدو أن شركة أبل تخطط لتغيير جذري آخر لأجهزتها، حيث تخطط للتخلص من الأزرار المادية بالكامل، وبحسب تقرير Phonearena ، تعمل أبل على تقنية عرض تهدف إلى إزالة الأزرار المادية على أجهزتها، ويقال إن الشركة تريد استبدال الأزرار المادية بمناطق إدخال غير مرئية.



كيف تخطط أبل لاستبدال الأزرار المادية؟



وفقًا للتقرير، تخطط أبل لإنشاء أسطح مخصصة على المنتجات التي لن يمكن اكتشافها في الظروف العادية لاستبدال الأزرار المادية، وستشمل هذه الأسطح غير القابلة للكشف ثقوبًا دقيقة تسمح بمرور الضوء من خلالها.

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كيف ستعمل هذه الأسطح غير القابلة للكشف؟يقترح التقرير أن هذه الأسطح ستكون مرئية للمستخدمين كلما دعت الحاجة إلى إدخال مادي، وسوف تضيء هذه الأسطح (التي تكون غير مرئية بطريقة أخرى) وتعمل كمنطقة إدخال عند الحاجة لإنجاز هذا العمل ، ستشمل التكنولوجيا (في براءة الاختراع الجديدة) أجهزة استشعار، وستسمح هذه المستشعرات لهذه الأسطح بالعمل مثل الأزرار المادية لأنها ستكون قادرة على تسجيل اللمس أو الضغط وستستجيب لها.سيتم تعطيل هذه المستشعرات وسيختفي السطح بالكامل في الجهاز بمجرد عدم استخدامه، و أوضحت الشركة الأساس المنطقي وراء التصميم من خلال الإشارة إلى أن آليات الإدخال المادية تفتقر إلى "المرونة أو القدرة على التكيف" وتجلس مكتوفة الأيدي عندما لا تكون قيد الاستخدام.هل هذه التكنولوجيا الجديدة لسطح الإدخال لها مستقبل؟يمكن استخدام هذه التقنية الجديدة لأزرار الإشعارات المخصصة التي ستعرض المعلومات ذات الصلة أو يمكن استخدامها لتضمين منزلقات مؤقتة على الحواف (مثل Touch Bar في MacBook) وقد تمهد الطريق لتصميم iPhone زجاجي بالكامل.