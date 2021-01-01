سعر ومواصفات أيولوس A30 موديل 2022 في السوق المصري| صور



أيولوس A30 أيولوس A30

تنتمي السيارة أيولوس A30 موديل 2022 إلى فئة السيدان، والتي تنطلق داخل السوق المصري عبر فئة واحدة من التجهيزات، حيث تضم السيارة العديد من اللمسات الفنية والتقنية، إلى جانب امتلاكها لمظهر خارجي رياضي.



مواصفات السيارة أيولوس A30 موديل 2022



تعتمد السيارة أيولوس A30 موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 150 حصانا، و 230 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.



ومن خلال هذه القدرات الفنية تتسارع السيارة أيولوس A30 موديل 2022 من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 10 ثواني، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.4 لتر لكل 100 كم، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 190 كيلومتر في الساعة.

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وتأتي السيارة أيولوس A30 موديل 2022 بقاعدة عجلات طولها 2680 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4660 مم، وبعرض يبلغ 1812 مم، و 1490 مم للارتفاع، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 454 لترًا، وخزان وقود بسعة 50 لترًا.وتمتلك السيارة أيولوس A30 موديل 2022 مصابيح أمامية ذات اطلالة شرسة تعمل بتقنية LED LIGHT، ومصابيح نهارية LED ايضا، بالاضافة إلى فتحة سقف، ومنظومة عادم مزدوجة، وسبويلر خلفي انيق، مع جنوط رياضية ذات تصميم هندسي مميز، وحساسات حركة، وكاميرا خلفية، إلى جانب العديد من اللمسات الانسيابية الخارجية وشبكة كبيرة متعددة الفتحات الهوائية.وتضم السيارة أيولوس A30 موديل 2022 فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، وخاصية الثبات الالكتروني، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، ومتابعة ضغط الاطارات، بالاضافة إلى نظام صوتي وترفيهي، وزر تفعيل وايقاف المحرك، ودخول السيارة بدون مفتاح، مع مقود حركة متعدد الوظائف، وشاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 10 بوصة.أسعار السيارة أيولوس A30 موديل 2022 في السوق المصريويبلغ سعر السيارة أيولوس A30 موديل 2022 داخل السوق المصري بقيمة قدرها 399.900 جنيه.