بالفيديو : هل مازالت أودي R8 تتمتع بالقوة بعد تقديمها بخاصية الدفع الخلفي؟



أودي R8 أودي R8

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرها موقع Carwow الإنجليزي، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة للنسخة المحدثة في أكتوبر 2021 من سيارة أودي R8 الرياضية القوية، وهي النسخة المزودة بمحرك V10 قوته 562 حصان، حيث تتمتع هذه النسخة من السيارة بخاصية الدفع الخلفي فقط، وذلك بدلا من خاصية كواترو للدفع الكلي، وهي الخاصية التي اعتادت الشركة الألمانية تقديمها مع هذه السيار لعدة سنوات، لذلك أراد الموقع معرفة إذا كانت هذه النسخة الجديدة من السيارة مازالت بنفس قوة الموديلات السابقة منه أم لا.



جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من أودي r8 بخاصية الدفع الخلفي وأهم مميزاته، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

قد يعجبك أيضا...

- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: