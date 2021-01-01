تبيع مرسيدس أغلى سيارة في العالم مقابل 142 مليون دولارًا.. ما السبب؟



مرسيدس مرسيدس

أكدت شركة السيارات الألمانية، مرسيدس بنز، أنها باعت مؤخرًا أغلى سيارة في العالم، وفقًا لشبكة «CNN» الإخبارية.



وتم بيع سيارة كوبيه «مرسيدس-بنز SLR» موديل 1955 النادرة جدًا والتي تم الاحتفاظ بها في مجموعة شركات صناعة السيارات الألمانية إلى مالك خاص مقابل 135 مليون يورو، أي ما يعادل 142 مليون دولار، هذا السعر يجعلها أغلى سيارة تم بيعها على الإطلاق، حسب لشركة «Hagerty»، التي تتابع قيمة تلك السيارات القديمة.



وقالت الشركة إن إعلان إن أموال البيع ستُستخدم لتأسيس صندوق «مرسيدس بنز»، وهو صندوق عالمي للمنح الدراسية. يقال إن سعر البيع القياسي السابق لسيارة كان 70 مليون دولار تم دفعها في عام 2018 لسيارة فيراري «250 جي تي أو» 1963.

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كانت «مرسيدس» التي تم بيعها واحدة من نموذجين فقط «300 SLR Uhlenhaut Coupe»، تم تسمية السيارات البالغة من العمر 67 عامًا على اسم كبير مهندسي مرسيدس في ذلك الوقت، رودولف أولينهاوت، ويُزعم أن سرعتها القصوى تبلغ 186 ميلًا في الساعة.تم بيعها في مزاد مغلق بدعوة فقط في متحف «مرسيدس بنز» في شتوتغارت بألمانيا، في 5 مايو أقيم المزاد بالتعاون مع شركة مزادات السيارات «RM Sotheby's»، ستبقى سيارة «Uhlenhaut Coupe» الأخرى في مجموعة المتحف، وفقًا لبيان «مرسيدس بنز».قال بريان رابولد، نائب رئيس استخبارات السيارات في هاجرتي: «سيارات السباق الخاصة بهم من ثلاثينيات وخمسينيات القرن الماضي نادرة، ومعظمها لا يزال مملوكًا للمصنع، لذا فإن أي سيارة يتم طرحها في السوق مطلوبة بشدة».تعتبر سيارات «SLR» من طراز «Gullwing» من مرسيدس، والتي يطلق عليها بسبب الأبواب التي ترتفع مثل الأجنحة المنحنية، من أكثر السيارات المرغوبة في العالم. وتعتبر العديد من الإصدارات النادرة والسباقات ذات قيمة خاصة.كانت «SLR Uhlenhaut Coupe»، في الأساس، نسخة صلبة من سيارة السباق «SLR» الشهيرة ذات السقف المفتوح من «مرسيدس»، والتي تعمل بمحرك بقوة 300 حصان وثماني أسطوانات. كان التفكير هو أن السيارة المغلقة ستحمي السائق بشكل أفضل من الرياح والطقس بسرعات عالية، في حين أن السقف المغلق من شأنه أيضًا تحسين الديناميكا الهوائية.بعد وقت قصير من تطوير هذه السيارات، أوقفت «مرسيدس» مشاركتها في رياضة السيارات، لذلك لم يتم استخدام السيارات في المنافسة.بينما لا تزال هوية مالكي السيارة الجدد غير معروفة، ادعى تاجر السيارات الكلاسيكية البريطانية سيمون كيدستون في بيان صحفي، أنه قدم العرض الفائز نيابة عن أحد العملاء