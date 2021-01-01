«Mansory» تدخل تعديلات طفرية على سيارة «F9XX» التابعة لفيراري..بموافقة الشركة الأم..



فيراري فيراري

عملت الشركة الألمانية المتخصصة في إدخال تعديلات على السيارات «Mansory» على إطلاق تغييرات في العديد من طرازات شركة السيارات الإيطالية «Ferrari».



ومن بين تلك السيارات «F9XX» الجديدة حيث أدخلت عليها تغيرات شاملة في التصميم، حيث جعلت مكونات الهيكل الجديدة مصنوعة من الكربون المطروق، وهي تساعد في زيادة الأداء العام للسيارة.



كما يمنح «Mansory» أيضًا «Ferrari» جناحًا خلفيًا كبيرًا، وهو يساعد أيضًا في خلق قوة للسيارة، وشهد الجزء الخلفي إصلاحًا كبيرًا، مع وجود نظام عادم رباعي الأنابيب بارز الآن.

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ضبطت الشركة القائمة بالتعديل محرك «V8» مزدوج الشاحن التوربيني سعة 4.0 لتر ليولد قوة 980 حصانًا أي 730 كيلووات، وعزم دوران يبلغ 722 رطلاً أي 980 نيوتن متر، هذا أعلى من مخزون المحرك 780 حصان أي 581 كيلووات و590 رطل قدم أي 800 نيوتن متر.أزواج المحرك التي تم تجديدها مع ثلاثة محركات كهربائية في «SF90» لتحقيق ناتج إجمالي 1100 حصان أي 820 كيلو وات، فيما لم يقم منصوري بتعديل نظام الدفع الكهربائي.يترجم الأداء المتزايد إلى سرعة قصوى تبلغ 220 ميلًا في الساعة أي 355 كيلومترًا في الساعة، ويمكن لـ«Mansory F9XX» الوصول إلى 62 ميلاً في الساعة أي 100 كيلومتر في الساعة في 2.4 ثانية.يضيف «Mansory» لمسات سوداء وصفراء تنتقل إلى المقاعد من الداخل، وحصلت سيارة فيراري على عجلة قيادة رياضية جلدية من Mansory، وبساط أرضي وشعارات طوال الوقت. هناك كمية وفيرة من الجلد والكربون في المقصورة. أما عجلات «F9XX» فهي قياس 21 و 22 بوصة سوداء اللون تتميز بتصميم جديد.تنضم سيارة «Mansory Ferrari SF90» الجديدة إلى أمثال «F8» و«Portofino»، والتي تلقت بالفعل تعديلات من الشركة ذاتها. تجمع الشركة بين اللمسات الجمالية المذهلة والزيادات الكبيرة في القوة التي تأخذ بعضًا من أقوى السيارات الخارقة والمركبات الفاخرة في العالم إلى مستويات أداء جديدة.