أسعار الأسماك في الأسواق اليوم ..

تواصل أسعار الأسماك استقرارها فى سوق الجملة اليوم، حيث بلغ سعر كيلو البلطى مقاس 1 من 40 إلى 42 جنيها، والبلطى مقاس 2 من 31 إلى 35 جنيها، والبلطى الأسوانى من 20 إلى 40 جنيها، والفيلية البلطى 30 إلى 130 جنيها وقشر البياض 80 إلى 100 جنيها.
وسجل سعر البياض الأملس مقاس 2 تسجيل مستويات 30 إلى 50 جنيها وقراميط 10 إلى 20 جنيها والثعابين 50 إلى 230 جنيها والمكرونة الخليجى من 52 إلى 60 جنيها والمكرونة السويسى 60 إلى 75 جنيها والبرانيس الاسكندرانى 55 إلى 65 جنيها.
وسجلت أسعار الأسماك المكرونة الخليجى 52 إلى 60 جنيها والمكرونة السويسى 60 إلى 75 جنيها، والبرانيس الإسكندرانى 55 إلى 65 جنيها والمكرونة المجمدة 20 إلى 30 جنيها وسمك موسى 90 إلى 150 جنيها والكابوريا 30 إلى 130 جنيها.
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