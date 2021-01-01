احذر هذه المشروبات..للحفاظ على صحة العظام..

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نشرت وكالة "نوفوستي" بعض المشروبات التي ينصح بتجنب تناولها للحفاظ على صحة العظام، وتقليل فرص الإصابة بمشاكل العظام، سنتعرف علي أبرزها والتي يجب تجنبها.



أوضحت الدكتورة مارجريتا كورولوفا خبيرة التغذية، أن الإفراط بتناول القهوة والحليب والمياه الغازية تتسبب في حدوث ضرر شديد في صحة العظام، فعند قراءة القهوة أو المياه الغازية فيمكن أن نتوقع هذا الأمر، ولكن الحليب كيف له تأثير سلبي علي صحة العظام؟.



أوضحت خبيرة التغذية، إن الإكثار من تناول الحليب له تأثير سلبا علي صحة العظام، والسبب يرجع إلي المواد الحمضية الموجودة فيه تخرج من الجسم مواد مفيدة، أي أن الحليب يحتوي علي مواد حمضية فدون تناول أطعمة قلوية يتسبب في ذلك الإصابة بتغير مؤشر نسبة الكالسيوم بالجسم، فعلي الشخص تناول الخضروات والفواكه التي تحتوي علي نسبة عالية من الألياف، والتي تساعد في الحفاظ علي الاحتفاظ بالكالسيوم في الجسم، ولذا يمكنك تناول الجرجير، والخس، والخيار.

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وأشارت خبيرة التغذية، أن القهوة تؤثر علي عملية امتصاص الكالسيوم والمغنيسيوم وعناصر معدنية أخرى، ولذا ينصح بتناول القهوة قبل أو بعد تناول الطعام بفترة طويلة دون الإفراط في تناولها لأنه يزيد من فرص الإصابة بجفاف الجسم.