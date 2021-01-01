طقس اليوم الأحد فى مصر .. معتدل نهارا مائلا للبرودة ليلا.. والعظمى فى القاهرة 27



الارصاد الجوية الارصاد الجوية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، انخفاضا فى درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد بقيم تتراوح بين 4 : 5 درجات، ليسود طقس معتدل نهارا على شمال البلاد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلا للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، لطيفا على جنوب سيناء، ومعتدلا على جنوب البلاد.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء الأنحاء وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.

قد يعجبك أيضا...

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية :درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 17 والعظمى 27درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 17 والعظمى 27درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 17 والعظمى 27درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 17 والعظمى 27درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 17 والعظمى 25درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 18 العظمى 25درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 16 والعظمى 24درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 16 والعظمى 25درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 17 والعظمى 30درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 18 والعظمى 27درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 18 والعظمى 26درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 17 والعظمى 27درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 29درجات الحرارة فى السويس الصغرى 18 والعظمى 29درجات الحرارة فى العريش الصغرى 17 والعظمى 28درجات الحرارة فى رفح الصغرى 17 والعظمى 27درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 17 والعظمى 28درجات الحرارة فى نخل الصغرى 12 العظمى 29درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 20 والعظمى 32درجات الحرارة فى طابا الصغرى 18 والعظمى 28درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 12 والعظمى 25درجات الحرارة فى الطور الصغرى 21 والعظمى 32درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 22 والعظمى 33درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 22 والعظمى 33درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 23 والعظمى 32درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 17 والعظمى 29درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 17 والعظمى 29درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 18 والعظمى 30درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 18 والعظمى 30درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 19 والعظمى 31درجات الحرارة فى قنا الصغرى 20 والعظمى 32درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 21 والعظمى 34درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 22 والعظمى 35درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 23 والعظمى 34درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 22 والعظمى 33درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 26 والعظمى 35درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 25 والعظمى 34درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 27 والعظمى 30درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 26 والعظمى 30