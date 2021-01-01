إسرائيل ترسل وحدات خاصة إلى أوكرانيا لقتال العسكريين الروس .. فيديو

بث التلفزيون الإسرائيلي، تقريرا خطيرا عن مجموعة مقاتلين من الوحدات الخاصة المختلفة في الجيش الإسرائيلي، وصلت إلى أوكرانيا للقتال ضد الجيش الروسي.
وبعد أسبوع واحد من إعلان الحكومة الروسية حول وجود عناصر إسرائيلية تقاتل إلى جانب الجيش الأوكراني، انتشر فيلم وثائقي يظهر وحدة خاصة يقودها إسرائيليون من الوحدات القتالية، الذين لا يقاتلون إلى جانب الجيش الأوكراني فحسب، بل ويدربون قواته الخاصة وقيادته في معاركه الخاصة ضد الجيش الروسي.
والفيديو بثه التلفزيون الإسرائيلي في 12 مايو الحالي وانتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين.
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