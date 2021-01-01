خطأ ارتكبته واشنطن في أفغانستان وتكرره بأوكرانيا .. ضابط أمريكي سابق يكشفه

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صورة الخبر: إرسال أموال إلى كييف
إرسال أموال إلى كييف


أكد المحلل والضابط السابق في المخابرات الأمريكية، سكوت ريتر، أن الولايات المتحدة بأوكرانيا كررت الخطأ الذي ارتكبته في أفغانستان، بإرسال أموال إلى كييف دون خطة واضحة وفهم لما يحدث.

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وقال ريتر: "بالنظر إلى التوفير المتسرع لعشرات المليارات من الدولارات من المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، يشعر المرء بشكل لا إرادي بأن واشنطن تكرر نفس الأخطاء التي أدت إلى الفشل الذريع في أفغانستان. والحديث هنا يدور حول عدم القدرة على تقييم الأحداث بشكل مناسب في أوكرانيا".

وأضاف: "المسؤولون الأمريكيون كونوا صورة خاطئة لأوكرانيا على أنها "حصن شجاع ونبيل للحرية والديمقراطية"، وهو ما يتناقض بشكل كبير مع الواقع، حيث تعد أوكرانيا المعاصرة واحدة من أكثر الدول فسادا في العالم.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون لتقديم مساعدة لأوكرانيا تبلغ حوالي 40 مليار دولار.

المصدر: RT

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