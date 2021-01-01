أداب القاهرة تحدد موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الدراسات العليا

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أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الثانى لطلاب الدراسات العليا للعام الجامعى 2021-2022 .



وقال الدكتور شريف شاهين ، أن كلية الآداب تبدأ امتحانات طلاب الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني يوم الأثنين الموافق 6 يونيو، مؤكدا أن الامتحانات تعقد حضوريا بالكلية .



على الجانب الأخر ، حصلت الدكتورة هدى أبو شادي الأستاذة بكلية العلوم جامعة القاهرة والقائم بأعمال عميد كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي سابقًا، على تكريم من السفارة الفرنسية وتقلدت وسام فارس أكاديمي، والذي يُعد من الأوسمة الرفيعة التي يمنحها رئيس الوزراء الفرنسي.



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وقدم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، التهنئة للدكتورة هدى، مشيدًا بإسهاماتها العلمية والبحثية المتميزة في العديد من المشروعات التي تخدم العلم والدولة المصرية، وتنظيمها من خلال وظيفتها بجامعة القاهرة للعديد من ورش العمل الناجحة، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يعكس الإيمان بدور العلم في صناعة مستقبل الأوطان وتقدم الدول والمجتمعات.وقال الدكتور محمد الخشت، إن تكريم علماء وباحثي جامعة القاهرة وباحثيها في المحافل الدولية العلمية؛ يُمثل تتويجًا للجهود العلمية المستفيضة لأبناء الجامعة المتميزين والراغبين في المساهمة في خدمة مجتمعهم وقضاياه وبناء الجمهورية الجديدة والمستقبل الأفضل، مؤكدًا أن الجامعة تهدف إلى نقل مخرجات البحث العلمى إلى أرض الواقع، وخدمة الإنسان فى حل مشاكله، وذلك من خلال استمرار تقديم الدعم لعلمائها في مختلف التخصصات بما يضمن الارتقاء بمكانتها محليًا ودوليًا.