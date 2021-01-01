طلاب مصريين يصممون غواصة لصيانة خطوط البترول البحرية



غواصة لصيانة خطوط البترول البحرية غواصة لصيانة خطوط البترول البحرية





نجح فريق " Assiut Robotics" بكلية الهندسة جامعة أسيوط في تصميم وتطوير غواصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي من خلال التحكم فيها عن بعد والتي يمكن استخدامها في قطاع البترول والخدمات البحرية من خلال قيامها بأعمال الصيانة تحت المياه لأنابيب الغاز .



وقال محمد جمعة الطالب بالفرقة الثانية قسم ميكاترونيات وروبوتات بكلية الهندسة بجامعة أسيوط ومسؤول العلاقات العامة في الفريق ان فكرة المركبة " Remotely Operated Vehicles " أو اختصارا نطلق عليها الـ ROV تسمح من خلالها استكشاف المحيطات بدون غواص بشري عن طريق التحكم بها باستخدام joystick, وعن طريق مجموعة من الكابلات أو الحبال بتوصل الـ ROV بالسفينة وتقوم بإرسال الإشارات من والى السفينة والمشغل.

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وأشار مسؤول العلاقات العامة بالفريق إلى توفير كامل الدعم من الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبإشراف الدكتور نوبي محمد حسن عميد كلية الهندسة ورئيس لجنة الإشراف على الفريق والدكتور مازن عبد السلام مشرف معمل أسيوط روبوتكس بكلية الهندسة.وأضاف جمعة أن لـ " ROV " الذي قام الفريق بتصميمه مزود بـ 3 كاميرات ومصادر إضاءة حتى يتيح نقل صور وفيديوهات للسفينة والذي يساعد التعرف على الأجسام تحت المياه عن طريق نظام الذكاء الاصطناعي AIونظام الرؤية Vision.وأوضح جمعة أن الروبوت مزود أيضاء بذراع لأداء المهمات تحت المياه، كما قمنا بتطوير الذراع لتقوم بأي أغراض صناعية حيث تستطيع بأعمال التفتيش الداخلي والخارجي لخطوط الأنابيب الموجودة تحت المياه وعمل اختبارات للهيكل الخاص بالمنصات البحرية ، كما يستطيع الروبوت الوصول إلى أماكن أعماق كبيرة جدا يصعب على الإنسان الوصول ليها ويستطيع من خلال العينين والعقل الصناعي الرؤية و التعرف على أشكال الحياة تحت المياه وتحديد الكائنات الحية والأجسام الصلبة .وأشار مسؤول علاقات العامة بالفريق إلى مشاركتهم بالروبوت تأهل الفريق للتصفيات المحلية للغواصات الآلية (Rov)والتي تقام في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في إسكندرية والتي من خلالها يتأهل للتصفيات العالمية في أمريكا وسيكون هو الفريق الوحيد من أسيوط المشارك في المسابقة لخامس مرة.ونوه مسؤول علاقات عامة الفريق إلى أن الفريق يضم كلا من " علي عماد الطالب بالفرقة الثانية كهرباء " قائد الفريق " و ، كريم عصام ، عمر مصطفى و أميرة وليد طلاب بالفرقة الثالثة كهرباء ، و عبد الرحمن علاء و محمد محمود و منة الله محمد طلاب بالفرقة الثانية كهرباء و رؤى عبد المنعم و عمرو انس بالفرقة الأولى كهرباء.الجدير بالذكر ان أسيوط روبوتيكس هو فريق من طلاب من مختلف تخصصات كلية الهندسة بجامعة أسيوط، مختص بصنع المشاريع الابتكارية والمشاركة في المسابقات ومعارض الروبوتات، وهو الأول في مجاله في صعيد مصر والوحيد المشارك في العديد من المسابقات في مجال الروبوتات، و تم تأسيسه في2007 ومنذ ذلك الحين انضم له أكثر من سبعمائة طالب وطالبة ويهدف الفريق بشكل أساسي إلى ربط الدراسة الأكاديمية بسوق العمل و توعية الطلاب سواءًا كانوا في الفريق أم خارجه بأهمية مجال الروبوتات و ذلك من خلال إقامة معارض و زيارات علمية.