تعليم أسيوط : لم يتم تسريب امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية

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نفى محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، صحة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول تسريب امتحان مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالمحافظة بالحل قبل توزيعه في اللجان.



وقال محمد إبراهيم دسوقي، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن المديرية قامت بنشر مندوبين في اللجان لتلقي ورق الأسئلة قبل الامتحان مثلما يحدث في الثانوية العامة لمنع أي أعمال تسريب، بالإضافة إلى منع دخول أجهزة الموبايل "طلاب ومراقبين" طول فترة انعقاد اللجان لمنع أي تسريب للامتحانات، مشيرا إلى انعقاد غرفة عمليات مركزية بالمديرية، بالإضافة إلى الإدارات التعليمية لتلقي أي شكاوى خلال فترة الامتحانات.



وأضاف أنه يؤدي اليوم نحو 84 ألف طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية "العام" امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، ونحو 9 آلاف طالبة وطالبة "مهني" بـ 480 لجنة للعام و47 لجنة للمهني بمختلف مراكز وقرى المحافظة على فترتين صباحية ومسائية.

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وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن الامتحانات تمتد حتى يوم الخميس 26 مايو الجاري، مشيرا إلى اتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية اللازمة والكفيلة بتوفير جو من الهدوء للطلاب مع ضرورة محاربة الغش وعدم السماح به تنفيذا لتوجيهات المحافظ اللواء عصام سعد ومساءلة من يخالف ذلك بما يحقق تكافؤ الفرص بين الطلاب.