طرق للتعامل مع شريك الحياة الأناني



شريك الحياة الأناني شريك الحياة الأناني



يعتبر الشريك الأناني داخل العلاقة العاطفية شخص يتم من خلاله امتصاص الطاقة الخاصة بالشريك أمامه لذا لابد من إدراك هذه المشكلة ومحاولة التعامل معها بشكل صحيح وإلا سيتم الدخول في أمور ومشكلات بينكما بالطبع ستجد طريقها المسدود في النهاية ولا يوجد حلول لها.



نصائح للتعامل مع شريك الحياة الأناني

ومن هنا توضح ميرنا حافظ، خبيرة علاقات أسرية في تصريحات صحفية، كيف يمكن التعامل مع الشخصية الأنانية في 5 خطوات.



1- تعامل بالمثل

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الشخصية الأنانية في العلاقة من أفضل الطرق الخاصة بها التعامل بالمثل، فأنتي تستحقي الدعم والثقة وعدم الأنانية في التعامل وعدم حب النفس من الطرف الآخر فلذلك عند التعامل بالمثل يتم التغيير في المعاملة على الفور من قبل الشريك.2- الحديث سويًالابد من اللجوء للحديث سويًا بصراحة والتحلي بالصبر فالمشكلة لن تتحل ما بين ليلة وضحاها لذا تحلي بالصراحة عند الحديث في هذه المشكلات على وجه الخصوص.3- التجاهلقد يساعد التجاهل في بعض الأحيان أن الشخصية الأنانية تعيد من جديد المحاولات لاستعادة اهتمامك به، واستعادة أن يكون محور الكون.4- دعيه يتحمل المسؤوليةأترك الشخص الأناني في العلاقة لتحمل المسؤولية ولا تتحملها عنه قد تقوم أنت بكافة الأمور في المنزل أو كافة المسؤوليات، لذا اترك الشريك الأناني لتحمل جزء من المسؤوليات معك.5- تدخل الكبيرمن الممكن أن يتم تدخل الكبير في العيلة هذا أمر جيد في حالة صعوبة المشكلة بينكما .