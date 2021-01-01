وصفات من الطبيعة للشعر الجاف



الشعر الجاف الشعر الجاف



يعانى الكثير من النساء والرجال من مشكلة جفاف الشعر ، لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض الطرق التى تعالج جفاف الشعر وكيفية الحفاظ عليه.



كيفية الحفاظ على الشعر من الجفاف



قال الدكتور هانى الناظر استشاري الأمراض الجلدية، إن مشكلة جفاف الشعر تأتي بسبب عدم شرب المياه، مشيرا إلى أن الشعر مثله مثل النبات يحتاج باستمرار إلى الترطيب والمياه الكثيرة.

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وأضاف "الناظر" خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المياه تساعد على نضارة الشعر وقوته، كما أنها تؤثر على عدم تقصفه، وأن عدم شرب المياه كثيرا يعكس كل ذلك، موضحا أن شرب المياه مهم أيضا للأظافر وعدم تقصفها.وصفات طبيعية لعلاج الشعر الجافوصفة زيت الخروع..المكونات:ماء بودرة املا10 مل - زيت الخروعطريقة التطبيقاصنعي عجينة من مسحوق المكونات السابقة والماء.أضيفي إليها 10 مل من زيت الخروع ، حسب طول شعركضعي العجينة على فروة الرأس والشعر احتفظ بها لمدة 15-20 دقيقة يغسل بماء عادي بلا شامبو.ويعاد غسل الشعر بالشامبو بعد 6-8 ساعات أو اليوم التالي.كما يمكن إضافة أوراق النيم إلى الماء المغلي. ثم أضف هذا الماء إلى ماء الاستحمام.مضغ من 4-5 أوراق نيم كل يوم.قناع البيض وزيت الزيتونفي وعاء. امزجي ثلاث بيضات وأضيفي ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من العسل.وضعي الخليط على الشعر وفروة الرأس قومي بتغطية الرأس بغطاء بلاستيكي أو غطاء استحمام لمدة 30 دقيقة واشطفي الشعر بالماء البارد والشامبو.قناع الأفوكادوفاكهة الأفوكادو غنية بفيتامينات A و E والدهون المشبعة والمعادن التي تغذي الشعر التالف والجاف مما يساعد علىترطيبه وتقويته.لتحضير معجون الأفوكادو ، اهرسي ثمرة أفوكادو ناضجة ومقشرة مع بيضة واحدة وضعي المزيج على شعر مبلل لمدة20 دقيقة. ثم اشطفي الشعر عدة مرات.أسباب جفاف الشعر1. الغسل بالشامبو المفرطيؤدي كثرة استخدام الشامبو إلى تجريد الشعر من زيوته الواقية مما يؤدي إلى جفافه، الرجال ذوو الشعر المجعد والمتعرج أكثر عرضة للجفاف، إذا كان شعرك جافًا ، قد ترغب في محاولة غسله بالشامبو كل 3 أيام2. التعرض للشمسيمكن أن تتسبب الأشعة فوق البنفسجية أيضًا في تلف الطبقة الخارجية من شعرك ، والتي تسمى البشرة، يحمي الجلد الطبقات الداخلية للشعر ويساعد على حبس الرطوبة، يمكن أن يصبح شعرك جافًا أو هشًا عندما تتضرر البشرة .3. ينتج كمية قليلة من الزيتكما هو الحال مع باقي الجسم ، ينتج جلد فروة رأسك أيضًا زيت الزهم، سيساعد ذلك في الحفاظ على رطوبة فروة رأسك وشعرك وكذلك ترطيبهما، ومع ذلك ، نظرًا لأن شعرك لا ينتج أي زيوت طبيعية، فهو يعتمد على زيت الدهن الذي تنتجه فروة رأسك، لذلك ، يمكن أن يصبح شعرك باهتًا وجافًا إذا لم تستطع فروة رأسك إنتاج كميات كافية من الزيت.