أحدث صيحات الموضة لبوكيه العروس

دائما تصيب كل فتاة حيرة في اختيار بوكيه يوم زفافها لتبدو مختلفة وأنيقة، فباقة ورد العروس تعد من أهم التفاصيل التي يجب الاهتمام بها يوم كهذا، بداية من الشكل وحتى ألوان الورد، فهو يمكنه تغيير شكل اطلالتك لاطلالة ملفتة لذلك تقدم لكي مصممة الاكسسوارات وبوكيه العروس نور على كيفية اختيار البوكية المناسب لك ولإطلالتك لمواكبة أحدث صيحات الموضة.
وقالت نور علي مصممة الاكسسوارت في تصريحات صحفية، أن اختيار العروسة للبوكيه يتوقف على اكثر من شي اولا وزن العروسة وشكل فستانها واكسسواراتها والوانهم.
واخيرا ديكور الفرح الخاص بها، لتؤكد انه يجب ان يكون هناك نسبة وتناسب بين حجم العروسة والبوكيه الخاص بها حيث يكون شيك وملفت ولكن لا يتفوق على إطلالتها وعلي اللوك نهائي لها.
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